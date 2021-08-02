Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
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Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı.

Esenyurt'ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında çöp dökme sebebiyle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma, iki aileden şahısların birbirlerine saldırması ile kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken, olayda mahalle savaş alanına döndü. O dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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