Esenyurt'ta İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
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Esenyurt'ta İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası

Esenyurt'ta İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
Demirören Haber Ajansı / Veysel Timdu - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle yolcular ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

ESENYURT'ta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle yolcular ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Dayak yiyen şoför, şikayetçi oldu.

Olay, bugün Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan İETT otobüsü, Büyükçekmece seferini yaparken durakta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle diğer yolcular tarafından uyarıldı. Şoför yolcu almayı sürdürünce tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen şoför, bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. İhbar üzerine sevk edilen polisler duruma müdahale ederken, şikayetçi olan şoför, doktor kontrolü ve ifadesinin alınması için hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor. 


Esenyurt'ta İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
Esenyurt'ta İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
Esenyurt'ta İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel Timdu

ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜNDE FAZLA YOLCU KAVGASI
ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜNDE FAZLA YOLCU KAVGASI
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