Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı - Haberler
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Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı

AA, Abdülkerim Güzel - Güncel
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TN 2699 plakalı İETT otobüsü, R.K. idaresindeki 34 CVA 709 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Her iki araçta hasara neden olan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı

Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı

Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

İstanbul, Esenyurt, Kaza, İETT, Güncel, Haber

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