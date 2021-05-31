Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası

Esenyurt'ta 100'ün üzerinde yetişkin ve çocuk şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Kusma ve ishal şikayetiyle başvuru yapan kişilerin şebeke suyuna kanalizasyon karışması nedeniyle zehirlendikleri iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İSKİ ise kanalizasyonun şebeke suyuna karışmasının mümkün olmadığını, yapılan ilk incelemede de herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını ifade etti.

Esenyurt'ta iddiaya göre, vatandaşlar kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Ancak başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine içme sularından numune alınarak test için laboratuvarlara götürüldü. Bir hasta yakını ise doktorun kendilerine şebeke suyuna lağım suyunun karıştığında şüphelendiklerini ve bir süre tedbir amaçlı olarak hazır yani paketli sulardan tüketmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

''HERHANGİ BİR PROBLEME RASTLANILMADI''

İlçedeki zehirlenme vakalarının ardından açıklama yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmadığını belirtti. Detaylı incelemeler için numuneler alındığı ve sonuçların kısa süre içerisinde öğrenileceği ifade edildi. İSKİ'nin açıklamasının devamı şu şekilde;

LAĞIM SUYU İDDİALARI YALANLANDI

''Öte yandan, İdaremiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontroller yapılmaktadır. Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atıksu hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'İçme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur.''