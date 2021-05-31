Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası

Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta 100'ün üzerinde yetişkin ve çocuk şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Kusma ve ishal şikayetiyle başvuru yapan kişilerin şebeke suyuna kanalizasyon karışması nedeniyle zehirlendikleri iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İSKİ ise kanalizasyonun şebeke suyuna karışmasının mümkün olmadığını, yapılan ilk incelemede de herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını ifade etti.

Esenyurt'ta iddiaya göre, vatandaşlar kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Ancak başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine içme sularından numune alınarak test için laboratuvarlara götürüldü. Bir hasta yakını ise doktorun kendilerine şebeke suyuna lağım suyunun karıştığında şüphelendiklerini ve bir süre tedbir amaçlı olarak hazır yani paketli sulardan tüketmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

''HERHANGİ BİR PROBLEME RASTLANILMADI''

İlçedeki zehirlenme vakalarının ardından açıklama yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmadığını belirtti. Detaylı incelemeler için numuneler alındığı ve sonuçların kısa süre içerisinde öğrenileceği ifade edildi. İSKİ'nin açıklamasının devamı şu şekilde;

LAĞIM SUYU İDDİALARI YALANLANDI

''Öte yandan, İdaremiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontroller yapılmaktadır. Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atıksu hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'İçme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur.''

100 kişinin şebeke suyundan zehirlendiği iddialarına İSKİ'den yalanlama
100 kişinin şebeke suyundan zehirlendiği iddialarına İSKİ'den yalanlama
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu
Doğruluk Kontrolü
Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Esenyurt'ta 100'ün üzerinde kişi içme suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti.

Şebeke suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı iddia edildi.

İSKİ, kanalizasyonun içme suyuna karışmasının mümkün olmadığını açıkladı.

İlk incelemede kirliliğe rastlanmadı, ayrıntılı sonuçlar bekleniyor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Beren Saat Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Gervinho Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:05:24. #1.14#

title