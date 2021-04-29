ESENYURT'TA İBB'NİN RAMAZAN HEDİYESİ DAĞITIMINDA SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Esenyurt Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından maske, dezenfektan, masa saati ve imsakiye dağıtımında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Esenyurt Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından maske, dezenfektan, masa saati ve imsakiye dağıtımında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürerken Esenyurt Meydanı'nda, İBB tarafından maske, dezenfektan, masa saati ve imsakiye takvimi dağıtımı sırasında vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Poşet içinde ücretsiz dağıtılan ürünleri almak için sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, kendilerine yapılan uyarılara da aldırış etmedi. İBB'nin ürünlerini almak isteyen vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı