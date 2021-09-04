Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup boş arazide birbirine girdi.

Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup boş arazide birbirine girdi. Olayda motosikletli bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli iki grup boş bir arazide karşılaştı. Motosikletli şahıslardan birisi karşı tarafın üzerine doğru 6 el ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi geldi. Yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.

Polisin failleri yakalama ve olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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Esenyurt'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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