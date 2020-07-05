ESENYURT'TA HÜKÜMLÜ VE ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON 43 GÖZALTI Esenyurt'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 95 ekip ve 242 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 95 ekip ve 242 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Esenyurt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyona 95 ekip ve 242 polis katıldı. Ekipler, 5 Temmuz Pazar günü 05.00'da önceden tespit edilen 170 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 43 şüphelinin cinayet, hırsızlık, yaralama, kesici delici alet ve silah bulundurma ve tehdit suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan 43 şüphelinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. Kaynak: DHA