Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında
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Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında Esenyurt Hadımköy yolunda şiddetli sağanak öncesi kısa süreli hortum paniği yaşandı.

18.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:43

Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt Hadımköy yolunda şiddetli sağanak öncesi kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir benzin istasyonunun kamerasına yansıya güvenlik kamerası görüntülerinde panik anları yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından bugün öğlen saatlerde kent genelinde birçok noktada sağanak yağmur etkisini gösterdi. Esenyurt Hadımköy Yolu'nda sağanak yağmur öncesinde kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir anda tozu toprağı birbirine katan hortum bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Benzin istasyonu çalışanlarından Ersin Sarsılmaz, " Hortum bir anda geldi arkadaşlara kaçın kaçın hortum geliyor dedim korktuk 30 saniye falan sürdü" dedi.

Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

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