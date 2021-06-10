Esenyurt'ta hırsızlıktan aranan şüpheli suçüstü yakalandı
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Esenyurt'ta hırsızlıktan aranan şüpheli suçüstü yakalandı

Esenyurt'ta hırsızlıktan aranan şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli, cep telefonu çalarken yakalandı.

Esenyurt'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli, cep telefonu çalarken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda dolmuşa binen bir kişiyi, şüpheli tavırları üzerine takibe aldı.

Şüpheli, dolmuşa binmeye çalışan bir yolcunun arka cebinden cep telefonunu aldığı sırada gözaltına alındı. Yolcunun çalınan cep telefonu, şüphelinin üzerinde bulundu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) ve UYAP sorgulamasında Büyükçekmece 8 . Asliye Mahkemesince "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen M.B. Esenyurt Polis Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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