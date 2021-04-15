Esenyurt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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Esenyurt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta ziynet eşyası ve cep telefonu ve çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Esenyurt'ta ziynet eşyası ve cep telefonu ve çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri 6 Nisan'da, Pınar Mahallesi'ndeki semt pazarından bir kadının çantasından cep telefonu çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, çok sayıda ziynet eşyası ile 20 cep telefonu ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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