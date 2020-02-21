: Esenyurt'ta hırsızları, alarm da durduramadı

21.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:41

ESENYURT'ta sabaha karşı bir işyerinin deposuna gelen kişiler, devreye giren alarm sistemini kırıp uzaklaştıktan kısa süre sonra dönerek, 24 koli ayakkabı, çanta ve giyim eşyasını çaldı.

Hırsızlık, Esenyurt'taki Yenikent 617 Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İçerisinde ayakkabı, çanta ve giyim eşyaları bulunan deponun önüne 2 arala gelen kişiler, ellerindeki levyelerle deponun camlarını ve kapısını kırarak içeri girdi. Alarm sisteminin devreye girdiğini gören şüpheliler, sistemi kırarak uzaklaştı. Kısa süre sonra tekrar gelen şüpheliler, tekrar içeri girerek, 24 kolideki okul çantası, ayakkabı ve giyim eşyalarını hafif ticari araca yükleyerek uzaklaştı.

Hırsızlık, sabah depoya gelen çalışanlar tarafından fark edilince polise haber verildi. Polis çalışma başlatırken, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin içeriye girdiklerini, alarm sistemini kırarak devre dışı bıraktıklarını ve kaçtıktan 5 dakika sonra dönerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

Mağazada görevli Yunus Can Kırımlı, hırsızların her şeyi planlayarak yaptıklarının ve soğukkanlı davrandıklarının görüldüğünü söyledi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler ve elde edilen deliller doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA

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