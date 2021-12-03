ESENYURT'TA HIRSIZIN PANİĞİ... BİRİNE ÇARPTI, DİĞERİNİ KAPUT ÜZERİNDE GÖTÜRDÜ

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, bir tekel bayinden hırsızlık yapan 4 kişi çaldıkları alkollü içecekleri otomobillerine yüklerken bir kişiye yakalandı. Yakalanınca panik yapan otomobili kullanan hırsız, kaçmak için aracı hareket ettirince bir arkadaşına çarptı, diğerini de kaputun üzerinde götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 05.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile tekel bayine gelen 4 kişi, iş yerinin kapısını kırıp, içeri girdi. İçerde bulunan alkollü içecek ve sigaraları boşalttıkları çöp kovasına dolduran şüpheliler, otomobile yüklemeye başladı. Bu sırada tekel bayinin üst tarafından bulunan plazanın temizlik çalışanı, yaşananları görünce iş yerinin önüne gitti. Hırsızlarla burun buruna gelen temizlik görevlisi, şüphelileri kovalamaya başladı. Yakalanınca panik yapan şüphelilerden otomobili kullanan, aracı hareket ettirdi. Otomobili kullanan hırsız, bir arkadaşına çarptı, diğerini ise kaputun üzerinde yaklaşık 1 kilometre götürdü. Hırsızlar daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'KENDİ ARKADAŞINI VURUYOR, KAPUTUN ÜZERİNDE O ŞEKİLDE KAÇIYORLAR

İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan Atakan Çiçekçi, 'Emniyetten arkadaşlar beni aradı. Şok geçirdim. Kalktım, dükkana geldim. Görüntü kayıtlarını izledim. Bizim üst tarafımızdaki rezidansta temizlik görevlisi olan arkadaş olaya denk geliyor. 3-4 tane hırsız var. Temizlikçi arkadaş gelip, kar maskeli bir arkadaşın dükkandan çıktığını görünce müdahale ediyor. O sırada bir arbede çıkıyor. Temizlikçi arkadaşın ayağı kayıyor. Hırsızlardan bir tanesi kaçarken kendi arkadaşına vuruyor, kaputun üzerinde o şekilde kaçıyorlar. Allah'tan temizlikçi arkadaşa zarar vermediler. 178 bin liralık bir zararım var. Malı önce kucaklayarak, daha sonra çöp kovasına doldurarak taşıyorlar dedi.