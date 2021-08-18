Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
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Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı

Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta yabancı uyruklu kişi, hırsızlık amacıyla girdiği beyaz eşya tamircisinde iş yeri sahiplerine çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı.

ESENYURT'ta yabancı uyruklu kişi, hırsızlık amacıyla girdiği beyaz eşya tamircisinde iş yeri sahiplerine çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı. İş yeri sahipleri,  şüphelinin üzerine kapıyı kitleyerek, polise haber verdi. İş yerine zarar verip sonra da sigara içen şüpheli  güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 14.20 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya tamircisinde meydana geldi. Dükkana giren yabancı uyruklu kişi, ayak seslerini duyunca çamaşır makinesinin arkasına saklandı.  Dükkanı inceleyen iş yeri sahipleri, hırsızı fark edince kapıyı üzerine kilitleyip durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerinde kilitli kalan şüpheli ise kaçmak için her türlü yola başvurdu. Şüpheli, tamirhanenin duvarlarına zarar verdi. Yaptıkları işe yaramayınca kapının önüne beyaz eşyaları yığan hırsız, daha sonra da sigara içip, beklemeye başladı. 

POLİS EKİPLERİ LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, içeri girerek şüpheliyi kelepçeledi. Çevredekiler, şüpheliyi linç etmeye çalıştı. Araca bindirilen şüpheli  ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İş yeri sahibi Hasan Çoban'ın şikayetçi olmadığı şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇALAMADI AMA YAKLAŞIK 30 BİN LİRA ZARAR VERDİ" 

Yaşananları anlatan Hasan Çoban, "Burada değildim, işteydim. Çocuklar arayıp, dükkana hırsız girdiğini söyledi. Ben de telefonumdan kameraya baktım. Hırsızın girdiğini gördüm. Kaçma ihtimaline karşı dükkanı kilitledik. Hemen arabaya atlayıp dükkana geldim. Ne için burada olduğunu sordum, bana Arapça cevap verdi. Burada halk toplandı, vurmaya kalktılar. Kimse zarar vermesin diye kapıyı kilitledim. Polisin gelmesini bekledik. İçerde malzemeleri döktü, fayansları kaldırmaya çalıştı. Duvarları delmeye çalıştı. Ne yaptığını biz de anlayamadık. Çalamadı ama bayağı bir maddi zarar verdi. Yaklaşık 30 bin lira zarar verdi" dedi.

A)


- İstanbul
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Esenyurt'ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı - Haberler
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