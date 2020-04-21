Esenyurt'ta hastanede hasta için doktorlar arasında tartışma iddiası
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Esenyurt, Avcılar, Güncel

Esenyurt'ta hastanede hasta için doktorlar arasında tartışma iddiası

IRAKLI Türkmen, eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız, yürüyerek hastaneye gelen eşinin yanlış tedavi nedeniyle 3 ay içerisinde yoğun bakıma alınmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

21.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:27
Esenyurt'ta hastanede hasta için doktorlar arasında tartışma iddiası
IRAKLI Türkmen, eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız, yürüyerek hastaneye gelen eşinin yanlış tedavi nedeniyle 3 ay içerisinde yoğun bakıma alınmak zorunda kaldığını ileri sürdü. Tedavinin yapıldığı özel hastanedeki iki doktor hastayla ilgilenmemekle birbirlerini suçlayarak, aralarında tartıştı. İki doktor arasında hastane koridorlarında yaşanan tartışma güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta oturan Iraklı Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, rahatsızlanan 48 yaşındaki eşi Asma Shukrı Safeed'ı 3 ay kadar önce Avcılar'daki özel bir hastaneye götürdü. Yapılan muayenede safra kesesi ameliyatı olması gerektiği belirtilen kadın için 4 bin lira ücret istendi. Genel Cerrahi Uzmanı M.S.B.'nin yaptığı ameliyattan sonra Asma Shukrı Safeed, 4 gün sonra taburcu edildi. Ancak, kadının ağrıları dinmedi. Iraklı adam, eşini alarak başka bir özel hastaneye götürürken, yanlış tedavi uygulandığı öne sürülerek, kadını ameliyat eden doktorun yeniden tedaviyi sürdürmesi istendi. Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, bunun üzerine eşini alarak tekrar Avcılar'daki hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan kadının durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı.

KADIN DOKTOR MESLEKTAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Genel Cerrahi Uzmanı M.S.B., hastanın akciğerinde sorun bulunduğunu, bu nedenle aynı hastanede görevli Dr. R.E. tarafından muayene ve tedavi edilmesini istedi. Tedavi sürdürülürken, Iraklı kadın 3 kez daha bıçak altına yatırıldı. Ancak, kadın bir türlü sağlığına kavuşturulamadı. Iraklı kadının tedavisi konusunda iki doktor arasında hastanenin koridorunda tartışma çıktı. Kadın doktor bir süre sonra, meslektaşının kendisine saldırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

KADIN DOKTORUN DAYAK YEDİĞİNE DAİR GÖRÜNTÜYE RASTLANMADIEşinin tedavi edilmesini beklerken, iki doktorun tartışmasına tanık olan Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, polise verdiği ifadede "Doktor M.S.B., tartıştığı kadın doktor R.E.'ye 'Siz hastalara iyi bakmıyorsunuz' dedi. Bunun üzerine kadın doktor kendisini yere attı ve kendisine elleri ile yüz kısmına vurmaya başladı. Doktor bu bayana vurmadı. Ben olayı sadece tartışma olarak gördüm. Olay yerinde bulunan görevliler bayanı alıp götürdüler" dedi.Polis, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, birbirlerinden şikayetçi olan iki doktor ile ilgili dosyaya ekledi. Görüntülerde, iki doktorun Iraklı refakatçinin önünde tartışırken görülüyor. Kadın doktorun dayak yediğine dair görüntü bulunmadığı belirtildi.

"EŞİM YÜRÜYEREK GELDİ ŞİMDİ YOĞUN BAKIMDA"

Iraklı Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, "Eşim hastaneye yürüyerek geldi. Şimdi yoğun bakımda. Bir an önce tedavisinin tamamlanmasını ve eski sağlığına kavuşmasını bekliyorum. Akcigerinde ödem var bakmıyorlar alın başka hastaneye götürün diyorlar. " diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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