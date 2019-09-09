Esenyurt'ta hassas burunlu 'Bozo' ile okul çevresinde narkotik denetimi

09.09.2019 11:51

Esenyurt'ta 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okul ve çevresinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adeta kuş uçurtmadı. Uygulamaya 'Bozo' isimli K-9 polis köpeği de katıldı.



2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından bir dizi tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bulunan okul ve çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Polis ekiplerinin motorize olarak da yaptığı uygulamada bir lisenin çevresinde şüpheli görülen araçlar ve vatandaşlar üstünde yoğunlaşıldı. Polisin uygulamasında 'Bozo' isimli K-9 köpeği de katıldı. Hassas burunlu köpekte uygulamada araçlar üzerinde yoğunlaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA