Esenyurt'ta hareketlilik

ESENYURT'ta kendisinden ayrılmak isteyen gece bekçisinin silahını alarak intihar edeceğini söyleyen L.S. adlı kadını polis ikna etti.

ESENYURT'ta kendisinden ayrılmak isteyen gece bekçisinin silahını alarak intihar edeceğini söyleyen L.S. adlı kadını polis ikna etti.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde L.S. adlı kadın, 4 katlı apartmandaki yaşadığı eve ziyaretine gelen Büyükçekmece'de gece bekçisi olan erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Sevgilisinin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kadın, erkek arkadaşının tabancasını alarak "İntihar edeceğim" diyerek tehdit etti. Evden gelen sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta, özel harekat ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olan L.S. ve erkek arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"ÇIĞLIKLARI DUYDUM"Çığlıkları duyduğunu söyleyen L.S.'nin bir komşusu, "Evde televizyon izliyordum. Seslerin oradan geldiğini sandım. Daha sonra çığlıkları duydum. Bir kadının, 'İmdat, komşular yetişin' dediğini duydum. Camı açtığımız da karşı binadan sesin geldiğini anladık. Biraz sonra balkonda bir kadın gördüm. Konunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama intihar olduğu söyleniyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı