Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı

10.11.2020 05:04 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:06

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta gece saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği bir adreste bulunan şüpheliler polislere ateş açtı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği bir adreste bulunan şüpheliler polislere ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edilerek baskın yapılan evdeki silahlı 2 şüpheli ekipler tarafından evde yakalanarak göz altına alındı.

Olay, Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 734.Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda baskın yaptıkları bir adreste bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerinin adrese girmesiyle birlikte ateş açtı. Evin bulunduğu bina ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ile birlikte bahse konu adrese çok sayıda takviye ekip ve özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin adreste yaptığı uzun uğraşlar sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aranan silahlı 2 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Ekiplerin evde yapmış olduğu arama sonrası adreste bir miktar uyuşturucu madde ve satımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin adresteki çalışması devam ederken yakalanan iki şüpheli emniyete götürüldü.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
Marina'da havaya ateş açan Alman uyruklu sarhoş bir kişi gözaltına alındı
Marina'da havaya ateş açan Alman uyruklu sarhoş bir kişi gözaltına alındı
Son dakika! Kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı
Son dakika! Kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Vladimir Putin Berat Albayrak Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Cansu Dere Orhan Veli Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Fenerbahçe Cep Telefonu Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 09:05:58. #1.14#
title