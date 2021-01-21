ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; ÇOCUKLARINI BIÇAKLA REHİN ALDI (2)

İstanbul DHA

Esenyurt'ta çocuklarını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı.Olay Esenyurt Örnek Mahallesi 1444 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ferit Y., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekibi de sokağa geldi. Polis yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu Ferit Y.'yi ikna etti. Önce çocuklar binadan çıkarılırken daha sonra gözaltına alınan Ferit Y. polis aracına götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı