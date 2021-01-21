ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; ÇOCUKLARINI BIÇAKLA REHİN ALDI (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; ÇOCUKLARINI BIÇAKLA REHİN ALDI (2)

21.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:18
ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; ÇOCUKLARINI BIÇAKLA REHİN ALDI (2)

İstanbul DHA Esenyurt'ta çocuklarını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı.

İstanbul DHA 

Esenyurt'ta çocuklarını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı.Olay Esenyurt Örnek Mahallesi 1444 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ferit Y., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekibi de sokağa geldi. Polis yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu Ferit Y.'yi ikna etti. Önce çocuklar binadan çıkarılırken daha sonra gözaltına alınan Ferit Y. polis aracına götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Josef De Souza Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; ÇOCUKLARINI BIÇAKLA REHİN ALDI (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:18:36. #1.15#
title