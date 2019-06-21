ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (3)

-Olaya ilişkin 7 kişi gözaltında.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Müslim SARIYAR/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış Pakistan uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polis, olayın rehin alma olayı olduğunu tespit ederken, apartmanın arka kapısından kaçarak izlerini kaybettiren yine Pakistan uyruklu olan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye giren polis ekipleri, kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 6 kişi, kurtarılarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet yetkililerden alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu 6 kişinin, 5-6 kişi tarafından rehin alındığı, polisin geldiğini anlayan şüphelilerin apartmanın arka kapısından kaçarak uzaklaştıkları belirlendi. Evde yapılan aramada, satır, bıçak ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, kaçarak izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için operasyonlar yaptı. Operasyonlar sonucunda yine Pakistan uyruklu olan 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Esneyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin önlemleri

-İçeriye girmeleri

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA