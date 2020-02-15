Esenyurt'ta hareketli dakikalar
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Esenyurt'ta hareketli dakikalar

Esenyurt'ta sevgilisiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle intihara teşebbüs eden adam, polis gelince kaçmaya çalıştı.

15.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:25
Esenyurt'ta hareketli dakikalar

'ta sevgilisiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle intihara teşebbüs eden adam, gelince kaçmaya çalıştı. Fazla uzaklaşmadan adam yakalanırken, arbede sırasında bir polis memuru elinden hafif yaralandı.


Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir adam ve sevgilisi yol kenarına çektikleri araçta tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında adam, yanındaki pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ekiplerin pompalı tüfeği alarak ikna ettiği adam kaçmaya kalkıştı. Birkaç metre sonra şahıs kıskıvrak yakalandı. Yaşanan arbedede bir polis memuru elinden hafif yaralandı. Tedavisi ambulans içinde yapılan polis memuru, tedbiren hastaneye götürüldü. Şüpheli adam ve yanındaki kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araçta inceleme yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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