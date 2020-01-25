Esenyurt'ta hareketli dakikalar
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Esenyurt'ta hareketli dakikalar

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı.

25.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:45
Esenyurt'ta hareketli dakikalar

'ta iki grup arasında silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyulması üzerine hareketlilik yaşandı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatışmada göğsünden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyuldu. Bir anda hareketlilik yaşandı. Polis, ateş açtığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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: Esenyurt'ta hareketli dakikalar
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