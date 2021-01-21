Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)
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Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)

21.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:12
Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)

Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta bir kişinin çocuklarını silahla rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Esenyurt'ta ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocuklarını ve kendini öldüreceğini söyleyen adam, mahallede korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sevk edildi.

Polis, iki çocuğu kurtarırken baba ise gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)
Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)
Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)
Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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