Son dakika gündem: Esenyurt'ta hareketli dakikalar (1)

Esenyurt'ta ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocuklarını ve kendini öldüreceğini söyleyen adam, mahallede korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sevk edildi.

Polis, iki çocuğu kurtarırken baba ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı