Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
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Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor

06.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:59
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor

Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda taşkın sonucu sele neden olan Haramidere kanalına, bu kez fabrikalardan akan pis sular dikkat çekti.

Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda taşkın sonucu sele neden olan Haramidere kanalına, bu kez fabrikalardan akan pis sular dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle Haramidere kanalından taşan su taşkına neden olmuş çok sayıda ev ve araç taşkın sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Yaşanan olay sonrası söz konusu Haramidere kanalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah edileceği söylenilmişti. Dün ise aynı dereye karışan atık suların mavi renkte akması ve çevreye yaydığı kötü koku korkuttu. Dereye akan koyu mavi renkteki sular hem drone ile görüntülendi.

Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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