Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta seyir halindeki hafriyat kamyonu, çarptığı park halindeki 5 araçta hasara yol açtı.

Esenyurt'ta seyir halindeki hafriyat kamyonu, çarptığı park halindeki 5 araçta hasara yol açtı.

Orhan Gazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halindeki bir araca çarparak sürükledi.

Bir süre bu şekilde ilerlemeye devam eden hafriyat kamyonu, park halindeki 4 araca daha çarptıktan sonra durabildi.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun park halindeki araçlara çarpma anı yer alıyor.

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu
Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu
Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu
Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Bülent Ersoy Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Ali Öztürk Samet Aybaba Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 5 araçta hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:31:17. #1.14#

title