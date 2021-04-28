Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti
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Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti

Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 4 araca ve elektrik direğine çarptı.

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 4 araca ve elektrik direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün 18.00 sıralarında  Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde  meydana geldi. Yokuş aşağıya ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon 4 araca, bir elektrik direğine ve ağaçlara çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Kaza şans eseri ölen yada yaralanan olmazken çevrede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti
Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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