ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ
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ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarpıp bir iş yerine girdi.

Esenyurt'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarpıp bir iş yerine girdi. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fren arızası nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen hafriyat kamyonu, yokuş aşağıya hızla kaymaya başladı. Kamyon, biri caddede ilerleyen ve diğeri ise park halindeki 2 otomobile çarpıp, tahta palet satan iş yerine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. Hafriyat kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor

ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ
ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ
ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ
ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ
ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ
ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 2 OTOMOBİLE ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ - Haberler
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