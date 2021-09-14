Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Caddesi'nde yolun karşısına geçtiği sırada annesinin elini bırakan 5 yaşındaki Hira S'ye, hafif ticari araç çarptı.

Aracın altında kalan çocuk, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hira S. hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük kızın yola fırlaması ve arabanın çarpma anı ile vatandaşların aracın altından çocuğu çıkarması yer alıyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Yeşim Salkım Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Burak Yılmaz Diego Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:44:37. #1.11#