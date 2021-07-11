ESENYURT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ AMBULANSA BÖYLE ÇARPTI

ESENYURT'ta bir kişinin yaralandığı kazaya müdahale edilirken, arkadan gelen hafif ticari araç ambulansaçarptı.

ESENYURT'ta bir kişinin yaralandığı kazaya müdahale edilirken, arkadan gelen hafif ticari araç ambulansa

çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Cuma günü saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt bağlantısı Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Otomobil şoförünün hafif yaralandığı kazaya sağlık ekipleri müdahale ederken, o esnada arkadan gelen hafif ticari araç, önce ambulansa sonra da TIR'a çarptı. Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlatırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O esnada üst geçitte bulunan bir kişi, yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere hafif ticari aracın önce ambulans sonra TIR'a çarpması ve kaza sonrası yaşananlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı