ESENYURT'TA GÜVERCİN YAKALAMAK İSTEYEN ÇOCUK, TERASTAN DÜŞTÜ

31.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:28

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ Esenyurt'ta 4 katlı binanın terasında güvercin yakalamaya çalışan 15 yaşındaki çocuk düşerek ağır yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Efelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Yunus Karçık, binanın terasında güvercin besliyordu. Kaçan bir kuşu yakalamak isteyen çocuk dengesini kaybetti. Bina önündeki ağacın dallarına çarpan Karçık, daha sonra park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Karçık için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralan çocuğun yakınları ise gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü: -------------Binadan görüntü-Ekiplerden görüntü-Yakınlarından ve kalabalıktan görüntü-Ağaçtan görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA