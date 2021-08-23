ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SOPAYLA SALDIRIDA YENİ GÖRÜNTÜLER

ESENYURT'ta Çeçen uyruklu olduğu iddia edilen 3 kişinin, sitenin güvenlik görevlilerine sopayla saldırdığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

ESENYURT'ta Çeçen uyruklu olduğu iddia edilen 3 kişinin, sitenin güvenlik görevlilerine sopayla saldırdığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede 17 Ağustos Salı günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sitenin güvenlik görevlileri ile yabancı uyruklu bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşandı. Sözlü tartışmaya başka bir yabancı uyruklu kişi daha müdahil olunca tartışma büyüdü. Çeçen uyruklu olduğu iddia edilen 3 kişi ellerinde sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karışan kişileri gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 3 kişinin evlerindeki aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve jammer cihazı ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

TURNİKE BOŞLUĞUNDAN İÇERİ GİRDİLER

Çeçen uyruklu 3 kişinin, güvenlik görevlilerine sopalarla saldırdığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir süre turnike dışında tartışan yabancı uyruklu kişiler tartışmanın büyümesi üzerine turnikenin boşluğundan içeri girerek ellerindeki sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı