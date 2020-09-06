Esenyurt'ta Güven Timleri çalınan bisikletleri sahiplerine teslim etti
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Esenyurt'ta Güven Timleri çalınan bisikletleri sahiplerine teslim etti

Yaşadıkları sitenin bahçesinden bisikletleri çalınan iki çocuğun başvurusu üzerine harekete geçen polisler, zanlıları yakaladı.

Esenyurt'ta Güven Timleri çalınan bisikletleri sahiplerine teslim etti
06.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:22

Yaşadıkları sitenin bahçesinden bisikletleri çalınan iki çocuğun başvurusu üzerine harekete geçen polisler, zanlıları yakaladı.

Alınan bilgiye göre Aşık Veysel Mahallesi Sarmaşık Sokak'taki bir sitede yaşayan iki çocuğun bisikleti akşam saatlerinde çalındı.

Şikayet üzerine İstanbul Güven Timleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hırsızların kimliğini belirledi. Çalışmalar neticesinde daha önce çeşitli suçlardan sabıkası olan E.Ş. ve H.T yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde bisikletleri sattıklarını söylemeleri üzerine ekipler satın alan kişiyi bisikletlerle beraber Esenkent polis merkezine getirdi.

Gözaltına alınan üç kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin daveti üzerine aileleriyle polis merkezine gelen çocuklar bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Futbol topu hediye edilen çocuklar polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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