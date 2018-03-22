Esenyurt'ta, "Güneş Çocuklar" Sosyal Sorumluluk Projesi

Esenyurt'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi.

Esenyurt Erol Olçok Kültür Merkezinde, "Güneş Çocuklar" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Down sendromlu 100 çocuk ile aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Etkinlikte bazı çocukların doğum günü kutlaması yapılırken, müzik dinletisi ve illüzyon gösterisi ilgiyle izlendi.

Özel Eğitim Uzmanı Emine Zeylek yaptığı açıklamada, "Down sendromlu çocuklarımıza farkındalık yaratmak için oluşturduğumuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 100 çocuğumuzla 21 Mart Dünya Dawn Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladık. Destek veren ve projemize gönüllü olarak katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sevgi var engel yok." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.