Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anları
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Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta alkollü olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve "üzerimde silah var" diyerek girdi.

Esenyurt'ta alkollü olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve "üzerimde silah var" diyerek girdi. Kadınlar, kendilerini kilitlediği odada polise haber verirken şahıs polislerin ikna etmesiyle evde çıkarılıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli şahıs sokak üzerindeki bir apartmana kovalandığını söyleyerek girdi. Apartman girişinde vatandaşlarla tartışan şahıs daha sonra 1'nci katta biri hamile olan 3 kadının bulunduğu eve kapıyı açık görünce daldı. Üzerinde silah olduğunu söyleyen adamı karşısında gören kadınlar kendisini balkonun bulunduğu odaya kilitleyerek yakınlarına ve polise haber verdi. Binanın önüne gelen polis bir süre şahısla konuşup ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı. Şahısın polis eşliğinde gözaltına alınarak polis merkezine oradan da adliyeye sevk edildi.

"POLİSLER GELDİ BALKONA TIRMANDILAR"

Yaşananları anlatan çevredeki esnaflardan Doğukan Irmak, "Adam içeriye girmiş kadınlar varken. Polisler geldi balkona tırmandılar olmayınca itfaiyeyi de aradılar. Daha sonra adamı ikna edip kapıdan aldılar. Adam evde kadınları rehin almıştı. Yabancı uyrukluydu" dedi.

Olayın yaşandığı anda apartmanda olan Mısır uyruklu bir diğer şahıs ise, "Bir adam gördüm kapıda. Adam elini cebine koydu silah varmış gibi. Ama silahı yoktu. Adam sarhoştu. Sonra adam ilk açılan kapıdan içeriye girdi kadınların olduğu. Kapıyı kilitledi. Sonrada polis çağırdık adamı aldılar" diye konuştu.

(Murat Delice - Şaban Tektaş/İHA)

Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anları
Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anları
Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anları
Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anları
Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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