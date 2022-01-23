Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi - Haberler
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Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi Esenyurt'ta karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi

Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi

Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, Genel, Yerel, Haber

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