Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi
Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi Esenyurt'ta karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi
İSTANBUL - Esenyurt'ta karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.