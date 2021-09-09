Esenyurt'ta genç kızları darp eden şüphelilerden biri daha yakalandı

Esenyurt'ta genç kızları darp eden şüphelilerden biri daha yakalandı Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine giden genç kızları, feci şekilde darp eden magandalardan biri daha yakalandı.