Esenyurt'ta genç kızları darp eden şüphelilerden biri daha yakalandı
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Esenyurt'ta genç kızları darp eden şüphelilerden biri daha yakalandı

Esenyurt'ta genç kızları darp eden şüphelilerden biri daha yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine giden genç kızları, feci şekilde darp eden magandalardan biri daha yakalandı.

Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine giden genç kızları, feci şekilde darp eden magandalardan biri daha yakalandı.

Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, magandalar tarafından feci şekilde darp edilip hastanelik edilmişti. Olaya karıştığı öğrenilen 4 kişiden 2'si yakalanıp adliye sevk olmuş, yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri üçüncü şüpheliyi de yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G. polis merkezine götürüldü. M.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta genç kızları darp eden şüphelilerden biri daha yakalandı - Haberler
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