Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı

16.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:29

Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı Kızın atlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Esenyurt'ta bunalımda olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız oturduğu rezidansta 18'nci kattan atlayarak ağır yaralandı.

Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı

Kızın atlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bunalımda olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız oturduğu rezidansta 18'nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin olaydan hemen önce kızla konuşmaya çalışması ve kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2051'nci sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Gülnur E.18'nci katta bulunan rezidanstaki evlerinin camından aşağıya atladı. Bir aracın üzerine düşen Gülnur E., ağır yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi. E.'nin olay sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen genç kızın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Gülnur E.'nin erkek arkadaşı olduğu söylenilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Gülnur E.'nin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.'nin arabanın üstüne düşmeden önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın yukarıya bakarak bir şeyler söylemesi de yer aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı
Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı
Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı
Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

İlgili Haberler

Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada
Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan böyle atladı
Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan böyle atladı
Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi
Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta genç kız rezidansın 18'nci katından böyle atladı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:51:43. #1.15#
title