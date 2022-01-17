Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kameradaİSTANBUL Esenyurt'ta yolda yürüyen bir kadın kapkaççıların hedefi oldu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta yolda yürüyen bir kadın kapkaççıların hedefi oldu. Genç kadının çantasını kapıp suç ortağının kullandığı otomobile binen hırsız kaçarken, kadının kapkaç edildiği o anlarsa anbean güvenlik kamerası yansıdı. 7 ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 4 kapkaççı kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'u mesken tutan kapkaç çetesi, bu kez yolda yürüyen bir kadını hedef aldı. Kadının çantasını kapıp kaçan hırsızlardan biri suç ortasının aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise daha önceden yedi ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. isimli 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının kapkaççıların kurbanı olduğu o anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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