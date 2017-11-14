Esenyurt'ta Gelin Konvoyuna Ateş Açıldı; 7 Yaralı

Esenyurt'ta gelin almaya gelen düğün konvoyuna bir apartmandan ateş açıldı. Silahlı saldırıda 7 kişi yaralanırken saldırgan, ağabeyi tarafından silahla vuruldu.



Esenyurt'taki olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mihriban Üren ile Kaddafi Çetin'in en mutlu günü zehir oldu. Düğün konvoyu gelin Mihriban Üren'i almak için evin önüne geldiğinde yan binanın çatısından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda damat ve gelinin akrabalarından 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırgan, ağabeyi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Düğün konvoyundakiler saldırganı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis tarafından saldırgan öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Saldırgan ve diğer yaralılar tedavileri için hastalere götürüldü. Olay nedeniyle çiftin düğünü ertelendi. - İstanbul