Esenyurt'ta gece boyu süren çalışmalar tamamlandı
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Esenyurt'ta gece boyu süren çalışmalar tamamlandı

Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su ve çamur tahliyesi çalışmaları gece boyu devam etti.

Esenyurt'ta gece boyu süren çalışmalar tamamlandı
24.06.2020 05:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 05:26

Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su ve çamur tahliyesi çalışmaları gece boyu devam etti.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu sokakta birçok iş yeri ve evi su bastı. Sel baskınında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, mahsur kalanlar mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Yağış sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarda ev ve iş yerlerinde sel sularının ve çamur birikintilerinin tahliyesine başlandı.

Tahliye çalışması bölgede elektrik ve doğalgaz kesilirken, dışarıda kalan vatandaşlar İstanbul Valiliği tarafından ayarlanan konaklama yerlerine götürüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, itfaiye ve AFAD ekiplerince gece boyu su ve çamur tahliyesi çalışmaları sürdü. Sel baskının olduğu bazı evlerin eşyaları sokağa çıkarıldı, eşyaların çamur içinde kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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