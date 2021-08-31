Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada
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Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada Esenyurt'ta yokuş aşağı inerken freni boşalan hafriyat kamyonu, 5 araca çarparak durdu.

- Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta yokuş aşağı inerken freni boşalan hafriyat kamyonu, 5 araca çarparak durdu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Ağustos Cuma günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağı duramayarak ortalığı birbirine kattı. Kamyon önce önündeki bir servis aracına çarpıp sürüklemeye başladı. Daha sonra da park halindeki 1 hafif ticari araca, 1 kamyonete ve 2 otomobile çarptı. Kaza sonucu hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(HP-ECİ-ÖFA

Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada
Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada
Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada
Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı anlar kamerada - Haberler
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