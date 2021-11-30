Esenyurt'ta fırtınada hayatını kaybeden 48 yaşındaki şahıs son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Esenyurt'ta fırtınada hayatını kaybeden 48 yaşındaki şahıs son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta fırtınada hayatını kaybeden 48 yaşındaki şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta dün Akçaburgaz'da fırtınayla beraber çatıdan kopan parçanın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybeden 48 yaşındaki Alaattin Çavdar, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta dün Akçaburgaz'da fırtınayla beraber çatıdan kopan parçanın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybeden 48 yaşındaki Alaattin Çavdar, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Esenyurt'ta dün yaşanan fırtınada hayatını kaybedenler arasında yer alan Alaattin Çavdar (48) son yolculuğuna uğurlandı. İşi için bir fabrikadan parça tedariki yapmaya Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ne giden Çavdar, fırtınada karşı binanın çatısından kopan bir parçanın kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çavdar Beylikdüzü Mevlana Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ardından defnedilmek üzere Yakuplu Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Esenyurt'ta fırtınada hayatını kaybeden 48 yaşındaki şahıs son yolculuğuna uğurlandı

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