Esenyurt'ta fırtına nedeniyle 3 işçi yaralandı - Haberler
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Esenyurt'ta fırtına nedeniyle 3 işçi yaralandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta fırtına nedeniyle 3 işçi yaralandı

Esenyurt'ta bir yapı üzerinde çalışan 3 işçi, etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle savrularak yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir yapı üzerinde çalışan 3 İşçi, etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle savrularak yaralandı.

İnönü Mahallesi'ndeki bir sitenin içinde çalışan 3 işçi, yalıtım malzemesi sermek için içine çöp konteyneri konulan iki katlı bir yapının çatısına çıktı.

İşçilerin çatıya sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle havalandı. Rüzgarın şiddetine karşı koyamayan işçiler, yalıtım malzemesiyle birlikte 10 metre savruldu.

İşçilerden biri yere, diğer ikisi de park halindeki araçlarına üzerine düştü.

İşçiler, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Öte yandan, araçlarda da hasar oluştu.

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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