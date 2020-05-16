Esenyurt'ta fırındaki havalandırma borusuna düşen yavru kedi kurtarıldı ESENYURT'ta fırının havalandırma borusuna düşen yavru kedi bir türlü çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

ESENYURT'ta fırının havalandırma borusuna düşen yavru kedi bir türlü çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yavruyu kurtardı.

Saadetdere Mahallesi Tonguçbaba Caddesi'ndeki ekmek fırınında çalışanlar sabah saatlerinden itibaren kedi sesi duyunca nereden geldiğini araştırdı. Sesin fırının üzerinde dolaşırken havalandırma borusuna düşen bir yavru kediye ait olduğu anlaşılınca onu kurtarmak için çaba harcandı. Defalarca vurulan borunun ön tarafına yiyecek konuldu, ancak bu çaba sonuç vermedi. Bunun üzerine Avcılar'daki İtfaiye Grup Amirliği'nden yardım istendi. Gelen görevliler kısa süre içerisinde boruda sıkışıp kalan ve korktuğu için hareket edemeyen yavru kediyi çekip kurtardı. Fırında çalışan Mustafa Bitar, "Kedi yukarıdan düşmüştü. Sabahtan sesi geliyordu. Boruyu çektik yine çıkaramadık. Ne yaptıysak olmadı. İtfaiye geldi ellerindeki sopa ile çekip kurtardılar" dedi.

Kaynak: DHA