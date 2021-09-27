Son dakika gündem: ESENYURT'TA FİDYE OPERASYONUNDAN HAREKETLİ ANLAR - Haberler
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Son dakika gündem: ESENYURT'TA FİDYE OPERASYONUNDAN HAREKETLİ ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta, Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda kaçırıldığı iddia edilen kişi ile birilikte evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta, Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda kaçırıldığı iddia edilen kişi ile birilikte evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.

Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. Esenyurt ile Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu M.B.A.'nın fidye için kaçırıldığı ihbarını alınca harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Pakistanlı M.B.A.'nın, M.T. ile M.R. isimli kişilerce kaçırıldığı ve aynı mahallede bulunan bir adreste tutulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

13 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.B.A. ile beraber 13 Pakistanlıyı zorla tutuldukları evden kurtardı. 2 şüphelinin Pakistanlıları fidye amaçlı kaçırdığı öğrenildi. Polis ekipleri M.T. ile M.R.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika gündem: ESENYURT'TA FİDYE OPERASYONUNDAN HAREKETLİ ANLAR

Son dakika gündem: ESENYURT'TA FİDYE OPERASYONUNDAN HAREKETLİ ANLAR

Son dakika gündem: ESENYURT'TA FİDYE OPERASYONUNDAN HAREKETLİ ANLAR

Son dakika gündem: ESENYURT'TA FİDYE OPERASYONUNDAN HAREKETLİ ANLAR
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