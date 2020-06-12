Esenyurt'ta feci olay
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta feci olay

Esenyurt'ta evinin penceresinde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 2. kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Esenyurt'ta feci olay
12.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:49

Esenyurt'ta evinin penceresinde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 2. kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 752 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. kattaki evinin penceresinde oyun oynayan Mısır uyruklu Mahmud A. dengesini kaybederek yere düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada çocuğun düştüğünü öğrenip aşağı inen anne ise gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Mahmud A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Haber
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Haber
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Haber
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Gülben Ergen Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta feci olay - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 18:01:41. #1.15#
title