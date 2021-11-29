Esenyurt'ta feci kaza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta feci kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta feci kaza

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ'ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ'ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı.

Kamyonun üzerinden geçtiği çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 26 Kasım 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki küçük çocuğu İSKİ' ye ait kamyon ezdi. Çocuğun ezildiğini gören civardaki vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

 Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title