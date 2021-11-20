ESENYURT'TA FECİ KAZA; 1 ÖLÜ 2 YARALI -3 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA FECİ KAZA; 1 ÖLÜ 2 YARALI -3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESENYURT'TA FECİ KAZA; 1 ÖLÜ 2 YARALI -3

Erol DEĞİRMENCİ / ESENYURT TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT Tem Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki bir kadın ölürken, anne ve çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtı.

Esenyurt, TEM Otoyolu'nda 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonu, 34 BGV 965 plakalı cipe çarptı. Kazada, cipte bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Anne ve çocuğu ise yaralandı.  Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Hafriyat kamyonu şoförü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-------

-Olay yeri


Son dakika haber | ESENYURT'TA FECİ KAZA; BİR ÇOCUK ÖLDÜ, ANNE VE BEBEĞİ AĞIR YARALANDI-1

Son dakika haber | ESENYURT'TA FECİ KAZA; BİR ÇOCUK ÖLDÜ, ANNE VE BEBEĞİ AĞIR YARALANDI-1

 Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title