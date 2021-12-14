Esenyurt'ta facianın yaşandığı ev, gün ağarınca görüntülendi

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangında 4 yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetmişti. Yanan evin son hali gün ağarınca görüntülenirken bir çocuğun uyku tulumu görenlerin yüreklerini dağladı.

Olay, Üçevler Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaşları 1 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaşamını yitirdi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud(1) isimli çocukların cenazeleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Anne Fatma Hammud(39) ile Sakkar Hammud(2)'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının kesin çıkış nedeni polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ardından ortaya çıkacakken felaketin yaşandığı ev gün ağarınca görüntülendi.

Görüntülerde bir çocuğun cam kenarındaki uyku tulumu ise görenlerin yüreklerini dağladı.

(Murat Delice - Hakan Polat/ İHA)