ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Haber
Esenyurt, İtfaiye, DHA, Güncel

ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.

14.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:50
ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Mağlubiyet sonrası sosyal medya yıkıldı: Ali Koç istifa Haber
Mağlubiyet sonrası sosyal medya yıkıldı: Ali Koç istifa
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın Haber
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
AVM'lerin çalışma saatlerile ilgili ikinci açıklama: Yanlış anlaşıldı Haber
AVM'lerin çalışma saatlerile ilgili ikinci açıklama: Yanlış anlaşıldı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Berat Albayrak Abdülhamit Gül Vladimir Putin İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Muhterem Nur Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Su Mart İran Avrupa
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 23:12:19. #1.14#